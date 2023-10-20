Aliağa Futbol, liderlik koltuğunda

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 5 maçını gol yemeden kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Aliağa Futbol, yarın Küçükçekmece Sinopspor'u ağırlayacak.

Aliağa Atatürk Stadı'ndaki 90 dakika saat 15.30'da başlayacak. Ligde yenilgi yüzü görmeyen Aliağa'nın 16 puanı bulunuyor. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki iki namağlup Ege temsilcisinden 14 puanlı zirve takipçisi Turgutluspor ile 12 puanla üçüncü sıradaki Efeler 09 SFK, yine 15.30'da start alacak maçta Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. 3'üncü Grup'ta 16 puandaki zirve ortağı Kuşadasıspor, Özer Türk Stadı'nda 15.30'da Osmaniyespor FK'yı ağırlarken, Bornova 1877 ise Büyükçekmece Tepecik deplasmanına çıkacak. 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor saat 18.00'de Orduspor 1967 ile dış sahada oynayacak.