Aliağa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Şapçı: Şampiyonluk hedefimize ulaşacağız

ALİAĞA,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İnegöl Kafkas Gençlikspor'u 2-0 yenerek 3 maç sonunda 7 puanla zirve ortağı olan Aliağa futbol Kulübü'nde teknik direktör Hakan Şapçı, sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını söyledi. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de kazandığı şampiyonluk kupasını bu karşılaşma öncesi alarak taraftarının önünde tur atan Aliağa ekibinde Şapçı, "Bu sezon iç sahada taraftarımızın yanımızda olduğu ilk maç bizim için çok önemliydi. Kazanmak için oynadık ve kazandık. Galibiyet serimizin devamını getirmek istiyoruz. Deplasman ve iç saha maçlarımızda aynı başarıyı sürdürerek şampiyonluk hedefimize ulaşacağız. Tüm oyuncularımıza, takım yöneticilerimize, belediye başkanımıza, taraftarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk" açıklamasını yaptı.