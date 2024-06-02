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Aliağa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Fatih Çardak ile Yola Devam Ediyor

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TFF 3'üncü Lig Play-Off'unda 52 Orduspor'a elenen Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktörü Fatih Çardak ile yola devam edecek. Geçen sezon ligi namağlup 2'nci sırada bitiren ardından Play-Off oynayan İzmir ekibinden yapılan resmi açıklamada, 'Kulüp Başkanımız Kamil Önal ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde 2024-2025 sezonunda Teknik Direktörümüz Fatih Çardak ile yola devam kararı alınmıştır' denildi.

TFF 3'üncü Lig Play-Off'unda 52 Orduspor'a elenen Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktörü Fatih Çardak ile yola devam edecek. Geçen sezon ligi namağlup 2'nci sırada bitiren ardından Play-Off oynayan İzmir ekibinden yapılan resmi açıklamada, "Kulüp Başkanımız Kamil Önal ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde 2024-2025 sezonunda Teknik Direktörümüz Fatih Çardak ile yola devam kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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