Aliağa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Fatih Çardak ile Yola Devam Ediyor

TFF 3'üncü Lig Play-Off'unda 52 Orduspor'a elenen Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktörü Fatih Çardak ile yola devam edecek. Geçen sezon ligi namağlup 2'nci sırada bitiren ardından Play-Off oynayan İzmir ekibinden yapılan resmi açıklamada, "Kulüp Başkanımız Kamil Önal ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde 2024-2025 sezonunda Teknik Direktörümüz Fatih Çardak ile yola devam kararı alınmıştır" denildi.