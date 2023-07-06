Aliağa Futbol Kulübü, Sinan Akgöl ve Seçim Can Koç'u kadrosuna kattı

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübü, Sinan Akgöl ve Seçim Can Koç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İki futbolcu da takıma şampiyonluk için geldiklerini belirtti.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi imzaları üst üste attıran Aliağa Futbol Kulübü, Sinan Akgöl ve Seçim Can Koç'u kadrosuna dahil etti. Son olarak 2'nci Lig temsilcisi Kırklarelispor'da forma giyen deneyimli sağ bek Sinan ve 1922 Konyaspor oyuncusu golcü Seçim ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan iki futbolcu, Aliağa FK'ya şampiyonluk için geldiklerini söyledi. Sinan çok çalışacaklarını belirterek, "Takımımızı 2'nci Lig'e çıkaracağımıza inanıyorum" derken, Seçim ise "Geldiğim andan itibaren aile ortamıyla karşılaştım. Bu takıma kalite eklemek istiyorum" diye konuştu. Aliağa FK'nın Somaspor'dan Oğuzhan Yıldırım'la da söz kestiği öğrenildi.