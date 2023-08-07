Aliağa Futbol Kulübü'nün Ağustos Ayı Özel Maç Programı Belli Oldu
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TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamladı. Kulübün ağustos ayında oynayacağı özel maçların programı da açıklandı. Aliağa Futbol Kulübü, 9 Ağustos'ta Somaspor, 12 Ağustos'ta Turgutluspor ve 16 Ağustos'ta Manisa FK ile hazırlık maçları yapacak.
TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamlayan Aliağa Futbol Kulübü'nün ağustos ayında oynayacağı özel maçların programı belli oldu. Sarı-siyahlı ekip 9 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Soma Atatürk Stadı'nda Somaspor, 12 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da 7 Eylül Stadı'nda Turgutluspor, 16 Ağustos Çarşamba günü ise yine saat 18.00'de Aliağa Atatürk Stadı'nda 1'inci Lig ekibi Manisa FK'yla hazırlık maçı oynayacak.