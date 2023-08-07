Aliağa Futbol Kulübü'nün Ağustos Ayı Özel Maç Programı Belli Oldu

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamladı. Kulübün ağustos ayında oynayacağı özel maçların programı da açıklandı. Aliağa Futbol Kulübü, 9 Ağustos'ta Somaspor, 12 Ağustos'ta Turgutluspor ve 16 Ağustos'ta Manisa FK ile hazırlık maçları yapacak.