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Aliağa Futbol Kulübü, Kaan Özder ile sözleşme yeniledi

Aliağa Futbol Kulübü, Kaan Özder ile sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcilerinden Aliağa Futbol Kulübü, orta saha Kaan Özder ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan oyuncu için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan 20 yaşındaki oyuncu, 'Önümüzdeki sezon da bu forma altında mücadele edeceğim için mutluyum. Aliağa Futbol Kulübü'nün hedefi her zaman şampiyonluktur. İnşallah önümüzdeki sezonda da bu hedefimize ulaşacağız' dedi.

p>TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcilerinden Aliağa Futbol Kulübü, orta saha Kaan Özder ile sözleşme yeniledi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan oyuncu için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan 20 yaşındaki oyuncu, "Önümüzdeki sezon da bu forma altında mücadele edeceğim için mutluyum. Aliağa Futbol Kulübü'nün hedefi her zaman şampiyonluktur. İnşallah önümüzdeki sezonda da bu hedefimize ulaşacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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