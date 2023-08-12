Aliağa Futbol Kulübü, İstanbulspor'dan Berkay Görmez'i transfer etti

TFF 3'üncü Lig'de geçireceği ilk sezon öncesi önemli transferler yapan Aliağa Futbol Kulübü, İstanbulspor'dan 23 yaşındaki forvet Berkay Görmez'i kadrosuna kattı. Berkay'ın imza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da katıldı. Daha önce Altınordu ve Niğde Anadolu FK'da da oynayan Berkay, geçen sezon İstanbul temsilicisinden kiralık olarak Sarıyer'de görev yaptı. Geçen sezon 32 maçta 4 gol atan Berkay, İstanbulspor'da 2021-2022 sezonunda 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor