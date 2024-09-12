Aliağa Futbol Kulübü, genç kaleci Mirza Yalçın'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Aliağa Futbol Kulübü, transferde Fatih Karagümrük'ten genç kaleci Mirza Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Altınordu altyapısında yetişip 2021 yılında transfer olduğu Karagümrük'te geçen sezon profesyonel yapılan 17 yaşındaki file bekçisi Aliağa'ya 3 yıllık imza attı. Sarı-siyahlı kulüp transferle ilgili, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-2025 sezonu çalışmaları kapsamında, Fatih Karagümrük'ün file bekçisi Mirza Yalçın'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Mirza Yalçın'a 'hoş geldin' der, şanlı formamızla başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.