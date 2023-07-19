Aliağa Futbol Kulübü, Emirhan Karagülle ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, aynı ligde mücadele eden Kuşadasıspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan Karagülle ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Kamil Önal ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete katıldı. Bir dönem Fenerbahçe altyapısında oynayıp, profesyonel olduğu 24Erzincanspor'da 2'nci Lig tecrübesi yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan Kuşadasıspor'da 31 maça çıkıp, 1 gol attı. Aliağa FK için elinden geleni yapacağını söyleyen Emirhan, "Yolun sonu şampiyonluk olur inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor