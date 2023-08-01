Aliağa Futbol Kulübü, Doğukan Nelik ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig'e yeni çıkan Aliağa Futbol Kulübü, Antalyaspor'dan Doğukan Nelik'i transfer etti. İmza törenine Aliağa Belediye Başkanı da katıldı. Genç savunmacı, geçen sezon Nazilli Belediyespor'da kiralık olarak forma giymişti.