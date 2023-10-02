Aliağa Futbol Kulübü 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Aliağa Futbol Kulübü, sezonun ilk maçından beraberlikle ayrıldıktan sonra 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna kuruldu. Grupta 4 haftada 8 gol atarken yalnız ilk haftada tek golü kalesinde gören Aliağa 10 puana ulaştı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Aliağa Futbol Kulübü, sezonun ilk maçından beraberlikle ayrıldıktan sonra 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna kuruldu. Edirnespor'u 1-0, İnegöl Kafkasspor'u 2-0 yendikten sonra Karabük İdmanyurdu'nu da deplasmanda 4-0'la geçen sarı-siyahlı ekip, son 3 maçını gol yemeden 9 puanla geçerek zirvenin yeni sahibi oldu. Grupta 4 haftada 8 gol atarken yalnız ilk haftada tek golü kalesinde gören Aliağa 10 puana ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor