Aliağa Futbol, Kepez Spor ile berabere kaldı
TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, evinde Kepez Spor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Kepez Spor öne geçerken, Aliağa Futbol ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. İki takım da lige 1'er puanla başladı.
TFF 3'üncü Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, 1'inci Grup'taki ilk karşılaşmasında evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kaldı.
Aliağa Atatürk Stadı'nda ev sahibi ekibin geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz çıktığı müsabakanın ilk yarısında Kepez Spor'un golünü 34'üncü dakikada Üstün Bilgi kaydetti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Aliağa Futbol, 88'inci dakikada Seçim Can Koç'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maç bu sonuçla sona erdi ve iki takım lige 1'er puanla başladı.