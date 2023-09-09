Aliağa Futbol, Kepez Spor ile berabere kaldı

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, evinde Kepez Spor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Kepez Spor öne geçerken, Aliağa Futbol ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. İki takım da lige 1'er puanla başladı.