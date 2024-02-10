Aliağa Futbol, Karabük İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup liderlik mücadelesi veren Aliağa Futbol, yeni teknik direktörü Fatih Çardak yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Karabük İdman Yurdu'nu 2-0 yendi. Aliağa Futbol, Mehmet Fuat ve Berke'nin golleriyle galibiyete ulaştı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, yeni teknik direktörü Fatih Çardak yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Karabük İdman Yurdu'nu 2-0 yendi.
İzmir ekibi ilk yarısı golsüz sona eren maçın 46'ncı dakikasında Mehmet Fuat'ın golüyle öne geçti: 1-0. Aliağa Futbol dakikalar 71'i gösterdiğinde Berke'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Aliağa Futbol karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bildi. Bu sonuçla Aliağa Futbol puanını 40'a çıkarırken, Karabük temsilcisi ise 21 puanda kaldı.