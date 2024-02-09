Aliağa Futbol, Fatih Çardak yönetimindeki ilk maçta Karabük İdmanyurdu'nu ağırlayacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta içinde takımı geçen sezon Bölgesel Amaütör Lig'den çıkarıp bu sezon da yola namağlup devam eden Hakan Şapçı'yla vedalaşan Aliağa Futbol, teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Çardak yönetimindeki ilk maçta yarın Karabük İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Türkiye'de tüm profesyonel liglerin bu sezon tek yenilgisiz takımı olan Aliağa, üst üste aldığı 4 beraberlikle liderlik koltuğunu kaybederek grupta 37 puanla ikinci sıraya gerilemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor