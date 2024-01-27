Aliağa Futbol, Edirnespor ile karşılaşacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıya deplasmanda lider Kepezspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan zirve takipçisi Aliağa Futbol yarın evinde 4'üncü basamakta yer alan Edirnespor'la karşılaşacak. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki randevu saat 14.00'te başlayacak.

Gruptaki tek namağlup takım olan İzmir temsilcisi deplasmanda 1-0 yendiği rakibini evinde de dize getirip zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 3'üncü basamaktaki Ayvalıkgücü Belediyespor evinde 3'te 3 yapma hedefiyle Karabük İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor, Play-Off yarışı veren Silifke Belediyespor'u konuk edecek. 5'inci sıradaki Efeler 09 SFK, deplasmanda düşme hattındaki Hacettepe 1945 ile rakip olacak.

3'üncü Grup'ta tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren Akhisarspor, seyircisi önünde Ağrı 1970 ile kozlarını paylaşacak. Zirve takipçisi Kuşadasıspor, Play-Off hattındaki rakiplerinden Belediye Kütahyaspor'u ağırlayacak. Geçen hafta deplasmanda son sıradaki Bayburt'a yenilmesine rağmen Play-Off potasında kalan Bornova 1877, evinde lider Karaköprü Belediyespor'a ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. 4'üncü Grup'ta averajla düşme hattının üstünde yer alan Bergama Sportif, kendisi gibi lige tutunma yarışı veren Nevşehir Belediyespor'un misafiri olacak. Balıkesirspor ise Çatalcaspor deplasmanında ter dökecek. Tüm müsabakalarda ilk düdük 14.00'te çalacak.