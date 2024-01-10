Aliağa Futbol'da İki Oyuncuyla Yollar Ayrıldı

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını namağlup ikinci sırada tamamlayan Aliağa Futbol'da iki oyuncuyla yollar ayrıldı. Antalya'da kamp yapan İzmir ekibinde Kaan Özder ve Sinan Akgöl'le vedalaşıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalada "Futbolcumularımız Kaan Özder ve Sinan Akgöl ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcularımıza kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Kulüp Başkanı Kamil Önal, Antalya kampını ziyaret edip takıma başarılar diledi.