Aliağa Futbol, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta başarılı bir sezon geçiren Aliağa Futbol, deneyimli golcü Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı. Burak, Manisa FK'da geçirdiği başarılı sürecin ardından yeni takımıyla kampa katıldı. Ayrıca Aliağa FK, Tahir Babaoğlu ile de anlaşma sağladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan zirve adaylarından Aliağa Futbol, deneyimli golcü Burak Süleyman'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak 1'inci Lig ekibi Manisa FK formasını terleten 31 yaşındaki forvet imzayı atar atmaz yeni takımıyla kampa katıldı. Sancaktepe Belediyespor'da yetişen Burak, Gölcükspor, Kocaelispor, Göztepe, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Pendikspor, Çorum FK ve Manisa FK'da top koşturdu. Manisa FK'da sezonun ilk yarısında 16 müsabakaya çıkan Burak Süleyman 978 dakika sahada kalıp 4 kez fileleri sarstı. Aliağa FK, Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan 33 yaşındaki santrfor Tahir Babaoğlu ile de anlaşmaya varmıştı. Resmi imzayı atması beklenen Tahir ilk yarıda 3'üncü Lig'de 15 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
