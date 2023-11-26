Aliağa Futbol Ayvalıkgücü Belediyespor ile berabere kaldı
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Aliağa FK bu sonuçla liderliğini sürdürdü.
AYVALIK,
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından yenilmeden döndü: 1-1.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor 52'nci dakikada Recep Pekgöz'ün golüyle 1-0'ı buldu. Aliağa FK, 69'uncu dakikada kazanılan penaltıyı Mehmet Fuat ile gole çevirdi: 1-1. Bu sonuçla birlikte Aliağa FK 30 puana yükseldi ve zirvede kaldı. Ayvalıkgücü ise puanını 20 yaptı, Play-Off'taki yerini korudu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor