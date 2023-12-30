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Aliağa Futbol, Atakan Gündüz ile anlaştı

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Aliağa Futbol, transfer çalışmalarına başladı. Son olarak Kırklarelispor forması giyen Atakan Gündüz'le anlaşan ekip, genç futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşme imzalamasını bekliyor.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 2023-2024 sezonunu namağlup 34 puanla 2'nci sırada tamamlayan Aliağa Futbol, transfer çalışmalarına başladı. İzmir ekibi son olarak Kırklarelispor forması giyen Atakan Gündüz'le anlaştı. Stoperde görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Altınordu altyapısından yetişen Atakan, Trabzonspor, İstanbulspor ve 1461 Trabzon formalarını da terletti. Atakan, sezonun ilk devresinde Kırklarelispor formasını 2'nci Lig'de 11 maçta terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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