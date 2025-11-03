Haberler

Aliağa Futbol, Arnavutköy'e Yenilerek Zirve Yarışında Yara Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol, deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak 3 haftalık galibiyet serisini sonlandırdı ve zirveyle puan farkı 4'e yükseldi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Aliağa Futbol'un 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Bu yenilgiyle 22 puanda kalan sarı-siyahlı takım, lider Mardin'in takıldığı haftada zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşürme şansını değerlendiremedi. İzmir ekibinin zirveyle arasındaki puan farkı 3'ten 4'e yükseldi.

Ligdeki 3'üncü mağlubiyetini de deplasmanda alan İzmir temsilcisi 3'üncü kez 1-0'lık skorla sahadan eli boş ayrıldı. Arnavuköy maçı öncesi son 3 müsabakada 14 gol atıp, 1 gol yiyen Aliağa ekibi, 10 maçta kalesinde gördüğü 7 golle en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda. Aliağa Futbol cumartesi günü düşme hattındaki Adanaspor'u konuk edecek. Aliağa'da bu maç öncesi Veli Çetin, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Ağabeyini döverek öldürdü

Bu neyin nefreti! En yakınını döverek öldürdü
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.