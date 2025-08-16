Aliağa Futbol Altyapısından Yıldız Yükseliyor: Furkan Say Profesyonel Sözleşme İmzaladı

2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa Futbol, altyapısından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, genç oyuncuya başarılar diledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı temsilcisi Aliağa Futbol, altyapıdan takviye yaptı. Sarı-siyahlı ekip altyapısından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Say ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüpten, "Altyapımızdan yetişen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Furkan Say'a formamız altında profesyonel hayatında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

