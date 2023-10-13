Aliağa Futbol, 52 Orduspor'a konuk olacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Aliağa Futbol, 52 Orduspor ile karşılaşacak. Aliağa'nın grupta 13 puanı bulunurken, 52 Orduspor ise 9 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ilk sezonunda 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda yer alan Aliağa Futbol, yarın en önemli rakiplerinden 52 Orduspor'a konuk olacak.

Yeni Ordu Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Hafta içinde 2'nci Lig ekibi Uşakspor'u deplasmanda 4-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Aliağa'nın grupta 13 puanı bulunuyor. 52 Orduspor ise 9 puanla üçüncü basamakta.