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Aliağa Futbol, 1922 Konyaspor'u 3-0 Mağlup Ederek Galibiyet Özlemini Dindirdi

Aliağa Futbol, 1922 Konyaspor'u 3-0 Mağlup Ederek Galibiyet Özlemini Dindirdi
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, 1922 Konyaspor'u 3-0 yenerek 2 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. İzmir temsilcisi, sezon başında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan topladı ve zirve yarışında olacağını gösterdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 4'üncü hafta mücadelesinde 1922 Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Aliağa Futbol, 2 haftalık galibiyet özlemini dindirerek kendine geldi. Sezona deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 yenerek başladıktan sonra Küçükçekmece Sinopspor ve Efeler 09 SFK (D) ile 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, seyircisi önünde Konya temsilcisini dize getirip moral buldu. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan sarı-siyahlılar, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da zirve yarışında yer alacağının sinyallerini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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