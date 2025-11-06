Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile Eşleşti

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'nda Özbelsan Sivasspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Aliağa FK, bu turda Sivasspor ile eşleşti. Karşılaşma, daha sonra açıklanacak fikstüre göre 2-3-4 Aralık tarihlerinden birinde Sivas'ta oynanacak. - İZMİR