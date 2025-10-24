Aliağa FK, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu Ağırlıyor

Haberler

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında yarın saat 15.00'te Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Yeni Mersin İdman Yurdu ile mücadele edecek. Aliağa FK, 19 puanla 4. sırada yer alırken, konuk ekip 1 galibiyetle düşme hattında bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Aliağa FK, yarın saat 15.00'de Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Mikail Cihangir yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Aliağa FK, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet neticesinde topladığı 19 puanla 4. sırada bulunuyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan Yeni Mersin İdman Yurdu ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle düşme hattının son basamağı olan 16. sırada yer alıyor.

İzmir ekibi bu karşılaşmayı hatasız geçerek zirve yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. - İZMİR

Haberler.com
