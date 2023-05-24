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Aliağa FK'ya yeni stadyum

Aliağa FK'ya yeni stadyum

Spor Haberleri

BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselen Aliağa Futbol Kulübü'ne yeni bir stadyum yapılacağı açıklandı.

BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselen Aliağa Futbol Kulübü'ne yeni bir stadyum yapılacağı açıklandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Profesyonel liglere tekrar çıkan Aliağa Futbol Kulübü'müz Aliağa'mıza yakışan bir stadyuma kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Aliağa Belediye'mizin işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz yeni stadyum projemizin protokolünü imzaladık" dedi.

Belediye Bşakanı Acar, "Bu stadyumun Aliağa'mıza kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve MHP Genel Sekreter Yardımcımız Tamer Osmanağaoğlu olmak üzere ilgili tüm kurum müdürlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Aliağamıza hayırlı olsun" diye konuştu.Belediye Başkanı Serkan Acar ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete, Bakan Kasapoğlu'na 35 numaralı isminin yazılı olduğu forma hediye etti.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Serkan Acar Aliağa Spor Haberler

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