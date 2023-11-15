Aliağa FK, Türkiye'de mağlubiyet yaşamayan 4 takımdan biri

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, bu sezon Türkiye'de bulunan 136 profesyonel takım arasında mağlubiyet yaşamayan 4 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Aliağa FK, hafta sonu konuk edeceği Mardin 1969 mücadelesini de kazanarak hem seriyi devam ettirip hem de zirve yürüyüşünü sürmeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, bu sezon Türkiye'de bulunan 136 profesyonel takım arasında mağlubiyet yaşamayan 4 takımdan birisi konumunda bulunuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta aldığı sonuçlarla dikkat çeken Aliağa FK, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta da yenilgi yüzü görmezken, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. İzmir ekibi, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bulunan 136 takım arasında mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan 4 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Aliağa FK, hafta sonu konuk edeceği Mardin 1969 mücadelesini de kazanarak hem seriyi devam ettirip hem de zirve yürüyüşünü sürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Hakan Şapçı da sezonun ilk devresine iyi bir şekilde girmek istediklerini belirterek, "Devre sonuna yaklaşırken kalan 4 maçımızı da kazanarak şampiyonluğa olan yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Aliağa FK ile yenilgi görmeyen takımlar ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amed, TFF 3. Lig 3. Grup'tan Karaköprü Belediye Spor ve TFF 3. Lig 3. Grup'tan Adana 1954 FK olarak dikkat çekti. - İZMİR