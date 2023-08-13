Aliağa FK, Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi yapılan hazırlık maçında Aliağa FK, deplasmanda Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti. Aliağa FK'nın gollerini Seçim Can ve Enes Bakal atarken, Turgutluspor'un golünü Tolga Cevher penaltıdan kaydetti.

TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi Ege temsilcilerini karşı karşya getiren hazırlık maçında Aliağa FK, deplasmanda Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kulüp başkanları ve yöneticileri de izledi. Karşılaşmada ligin yeni ekibi Aliağa FK'nın gollerini Seçim Can ve Enes Bakal, Turgutluspor'un golünü ise penaltıdan Tolga Cevher kaydetti.