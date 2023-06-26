Aliağa FK, transferde Adnan Demir'i kadrosuna kattı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Aliağa Futbol Kulübü, iç transferde 4 futbolcuyla anlaşırken, dış transferde ise sol bek Adnan Demir'i kadrosuna dahil etti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un yeni ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, iç transferde 4 futbolcuyla yeniden anlaşırken, dış transferde ise sol bek Adnan Demir'i kadrosuna dahil etti. Transferin startını Tokat Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ahmet Uzun'u alarak yapan İzmir ekibi, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan mevcut kadrosunda yer alan kanat oyuncusu Enes Bakal, sağ bek Bahri Yıldırım, kaleciler Ahmed Furkan ve Ahmet Pekgöz ile sözleşme uzattı. Aliağa FK, dış transferde ise Manisa Sanayi Yıldızsporlu sol bek Adnan'ı renklerine bağladı.