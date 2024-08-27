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Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak: Kamp dönemimiz verimli geçti

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Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamp dönemlerini verimli ve keyifli geçirdiklerini söyledi. Çardakçı, takımın yeni sezon hazırlıklarının sona erdiğini ve hedeflerine ulaşmak için iyi bir çalışma süreci geçirdiklerini belirtti.

Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamp dönemlerini verimli ve keyifli geçirdiklerini söyledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibinde Teknik Direktör Fatih Çardakçı, takımda ve kamptaki son durum hakkında kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Afyon'daki kampın sonuna geldiklerini belirten Çardakçı, "Yarın yapacağımız sabah antrenmanıyla kampımızı sonlandıracağız. Yeni sezon hedeflerimiz doğrultusunda 45 günlük çok verimli bir çalışma süreci geçirdik. Önce Aliağa kısmını sonra Bolu, sonra Afyon kısmında çok değerli çok güzel kamp organizasyonları gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde hem fiziksel hem mental hem de taktiksel açıdan hazırlanırken 5 tane değerli rakibe karşı çok güzel hazırlık maçları oynadık. Bu maçlarda sahaya oyuncularımızın ortaya koymuş olduğu karakter oyun anlayışımıza verdikleri cevap, yeni sezon hedeflerimiz doğrultusunda örtüşmesi bizi çok çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz sezonki kadromuzu koruduk"

En büyük avantajlarının geçen sezonki kadroyu korumak olduğunu vurgulayan Çardakçı, "Oyun sistemimiz ve kimliğimiz var. Biz bu sene hazırlık dönemindeyiz. Takımımızın ruhuna uygun oyuncular entegrasyonu sağlayarak ve yeni hedeflerimiz doğrultusunda çok iyi işler yapmaya başladık. Hazırlık dönemimiz bu doğrultuda çok verimli geçti. Şimdi kampımızı yarın gerçekleştireceğimiz antrenmanla sonlandırıyoruz ve lig haftasına gireceğiz. Ayvalık maçıyla yeni sezon hedeflerimize başlayacağız ve taraftarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz. Biz ligin başlamasını iple çekiyoruz. Aliağa camiası da sabırsızlıkla bekliyor. Taraftarımızla buluşacağımız günü heyecanla bekliyoruz ve inşallah bizi yalnız bırakmazlar. Bu güzel başarılı serüvenimizi hep birlikte ortak olurlar" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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