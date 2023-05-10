Aliağa FK, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile Yola Devam Edecek

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta şampiyon olan Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Hakan Şapçı ile anlaşma sağladı.

BÖLGESEL Amatör Lig 10'uncu Grup'ta sezonu en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyon tamamlayıp, Futbol Federasyonu'nun 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası bu yıl Play-Off etabını kaldırmasıyla adını direkt TFF 3'üncü Lig'e yazdıran Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Hakan Şapçı'yla yola devam kararı aldı. Sarı-siyahlı kulüp Şapcı ile yeniden anlaşma sağladı. Hakan Şapçı için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Kamil Önal katıldı.