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Aliağa FK, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile Yola Devam Edecek

Aliağa FK, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile Yola Devam Edecek

Spor Haberleri

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta şampiyon olan Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Hakan Şapçı ile anlaşma sağladı.

BÖLGESEL Amatör Lig 10'uncu Grup'ta sezonu en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyon tamamlayıp, Futbol Federasyonu'nun 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası bu yıl Play-Off etabını kaldırmasıyla adını direkt TFF 3'üncü Lig'e yazdıran Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Hakan Şapçı'yla yola devam kararı aldı. Sarı-siyahlı kulüp Şapcı ile yeniden anlaşma sağladı. Hakan Şapçı için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Kamil Önal katıldı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Aliağa Spor Haberler

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