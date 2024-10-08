Aliağa FK, Teknik Direktör Fatih Çardak ile Yollarını Ayırdı
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Fatih Çardak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon 18 maçta 12 galibiyet elde eden Çardak'ın yerine yeni teknik adamın kısa süre içinde belirlenmesi bekleniyor.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Fatih Çardak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Çardak toplam 18 maçta 12 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Aliağa FK'de yönetimin kısa süre içinde yeni teknik adamına imza attırması bekleniyor. - İZMİR