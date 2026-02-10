Haberler

Aliağa FK son dakikada yıkıldı

Aliağa Futbol, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor ile oynadığı maçta son dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak önemli bir avantaj kaybı yaşadı. Galibiyet serisi sona eren Aliağa FK, puanını 44'e çıkardı ancak 5'inci sıraya düştü.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Aliağa Futbol, evinde Somaspor'la son dakikada yediği golle 3-3 berabere kalarak büyük avantaj yitirdi. Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Somaspor karşısında maçı 3-1 önde götüren sarı-siyahlılar, 59'uncu dakikada Sinan'ın golüne engel olamadı. 90+2'nci dakikada ise Aliağa FK'nın deneyimli stoperi Sergen Piçinciol kendi ağlarını havalandırdı.

Büyük bir şok yaşayan Aliağa FK galibiyete çok yaklaşmışken 1 puana razı oldu. Bu sonuçla 44 puana yükselen Aliağa FK'nın galibiyet serisi sona erdi. İzmir ekibi lider Bursaspor'u 7 puan geriden takibini sürdürse de 5'inci sıraya geriledi. Son 3 yıldır evinde hiç mağlup olmayan Aliağa FK, bu sezon da yenilmedi. Evinde 11 müsabakaya çıkan Aliağa FK, 2'nci beraberliğini aldı. Aliağa FK, 9 karşılaşmasını ise kazanarak sahasında toplam 29 puan elde etti.

