Aliağa FK, Son Dakika Golüyle Sinopspor'u Yendi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirvede yer alan Aliağa FK evinde Küçükçekmece Sinopspor'u son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Aliağa maçın 35'inci dakikasında Kadirsin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Sinopspor 53'üncü dakikada penaltı kazandı ve Murat atışı gole çevirdi: 1-1. Müsabaka 90+5'inci dakikasında sahneye çıkan Mithat attığı golle Aliağa FK'ya galibiyeti getiren isim oldu: 2-1. Bu sonucun ardından İzmir ekibi 19 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü, Sinopspor ise 10 puanla kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor