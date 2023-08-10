Aliağa FK, Somaspor karşısında 3-0 mağlup oldu

Aliağa FK, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Somaspor, 48. dakikada öne geçti. Aliağa FK, 70. dakikada beraberliği sağlasa da Somaspor, 74. dakikada tekrar gol buldu ve maç 2-1 sonuçlandı.

Hazırlık maçında Somaspor ile karşılaşan Aliağa FK, müsabakayı 3-0 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aliağa FK, TFF 2. Lig ekibi Somaspor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakaya iki takım da kontrollü başladı ve maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Somaspor, 48. dakikada 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt vermek isteyen İzmir ekibi, 70. dakikada Mithat'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Somaspor tekrar golü buldu ve skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca mücadele 2-1'lik skorla sonuçlandı.

Öte yandan Aliağa FK, ikinci hazırlık maçında 12 Ağustos Cumartesi günü Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda Turgutluspor'la karşı karşıya gelecek. - İZMİR