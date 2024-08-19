Aliağa FK, pilot takım uygulamasını hayata geçiriyor

Aliağa FK, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla pilot takım uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Aliağa FK, yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pilot takım uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Aliağa Futbol Kulübü'müzün, yapılanmasında çok önemli bir role sahip olacak altyapı "pilot takım" uygulaması hayata geçiyor.

Kulüpler arası yapılan protokolle birlikte;

Kulübümüzün akademi lig gruplarının yetiştirici pilot takımları Aliağa Ağa Spor ve Aliağa Genç Spor olmuştur.

Altyapımızda eğitim alan çocuklarımızın, yarışmacı takımlarda mücadele ederek kendilerini geliştirmelerine ve tecrübe kazanmalarına katkı koyan uygulamaya, Aliağa Ağa Spor ve Aliağa Genç Spor Kulüpleri de dahil oldu.

Pilot takımlarımızda mücadele edecek olan sporcularımızın gelişimi ve müsabaka takipleri Aliağa FK Akademisi teknik ekibi tarafından yakından takip edilecek olup, pilot takım teknik ekipleri ile birlikte koordineli bir çalışma içerisinde yapılacaktır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi futbola yönlendirerek, elit gruplardan, akademi liglerine ve profesyonel takıma giden bir köprü kurmak istiyoruz." - İZMİR