Üye Girişi
Haberler

Aliağa FK'nın yeni sezon kamp programı belli oldu

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK'nın, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştireceği kamp programı duyuruldu. Takım, 20 Temmuz'da Aliağa Atatürk Stadı'nda başlayacak ve daha sonra Bolu'da devam edecek.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK'nın, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'i lider olarak tamamlayıp TFF 3. Lig'e yükselen Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosuna birçok önemli oyuncuyu takviye eden İzmir temsilcisinin, sezon öncesi yapacağı kamp programı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz 2023 tarihinde Aliağa Atatürk Stadı'nda başlayacak olan takımımız, daha sonra iki etaptan oluşacak kamp programına Bolu'da devam edecek" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Aliağa Bolu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title