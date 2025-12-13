Aliağa FK'ya büyük şok

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol Kulübü, İzmir derbisinde Menemen FK deplasmanında büyük şok yaşadı. Maçın 80'inci dakikasında Harun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçen sarı-siyahlılar 90+6 ve 90+7'nci dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak adeta kahroldu.

3 puan sevinci yaşamaya hazırlanan Aliağa FK, önce Alican Özfesli'nin golüne engel olmadı. Santranın ardından Menemen FK, bu kez Baran Demiroğlu ile gol buldu. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan, zirvede 5 puan geriye düşen Aliağa FK takımı üst üste 3'üncü deplasman maçını kazanamadı. Karşılaşma bitiminde hem oyuncular hem de teknik ekip çok büyük yıkım yaşadı.