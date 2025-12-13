Aliağa FK'ya büyük şok
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, Menemen FK deplasmanında penaltı golüyle öne geçmesine rağmen, son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol Kulübü, İzmir derbisinde Menemen FK deplasmanında büyük şok yaşadı. Maçın 80'inci dakikasında Harun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçen sarı-siyahlılar 90+6 ve 90+7'nci dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak adeta kahroldu.
3 puan sevinci yaşamaya hazırlanan Aliağa FK, önce Alican Özfesli'nin golüne engel olmadı. Santranın ardından Menemen FK, bu kez Baran Demiroğlu ile gol buldu. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan, zirvede 5 puan geriye düşen Aliağa FK takımı üst üste 3'üncü deplasman maçını kazanamadı. Karşılaşma bitiminde hem oyuncular hem de teknik ekip çok büyük yıkım yaşadı.