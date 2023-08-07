Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aliağa FK, Somaspor, Turgutluspor ve Manisa FK U19 takımlarıyla hazırlık maçları yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aliağa FK'nın özel maç programı belli oldu. Sarı-siyahlılar, TFF 2.Lig ekibi Somaspor, TFF 3.Lig ekibi Turgutluspor ve Manisa FK U19 takımı ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

TFF 3.Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-siyahlılar, bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da üç hazırlık maçına çıkacak. İzmir ekibi ilk maçını 9 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor'la, ikinci hazırlık maçını 12 Ağustos Cumartesi saat 17.30'da TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Turgutluspor'la ve son maçını ise 16 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de Manisa FK U19 takımı ile hazırlık maçı oynayacak.

Öte yandan Aliağa FK, bu maçlarla birlikte hazırlık maçı takvimini tamamlamış olacak. - İZMİR