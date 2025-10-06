Aliağa FK, Muşspor ile 2-2 Beraberlik Sağladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefi üst sıralar olarak belirleyen Aliağa Futbol Kulübü, Muşspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın ilk devresini 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar ikinci yarıda kendine geldi. Önce 61'inci dakikada İbrahim Yılmaz'la farkı 1'e indiren Aliağa FK, 90'ıncı dakikada Hakan Demir'in golüyle puanı kaptı. Sezonun ilk beraberliğini alan Aliağa ekibi 7 maçta 13 puanla Play-Off yarışını sürdürdü. Teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Sahaya kazanmak için çıkmıştık. Elbette 2 farklı geriye düşmek bizim adımıza kötü oldu. Ancak ikinci devrede toparlandık ve yenilgiyi kabullenmedik. Puanla dönmek bizi mutlu etti ancak zirve yarışında var olmak istiyorsak seri galibiyetler almalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor