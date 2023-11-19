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Aliağa FK, Mardin 1969 Spor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Aliağa FK, evinde Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti. Ahmet Uzun ve Mehmet Fuat'ın golleriyle galip gelen Aliağa FK, liderliğini kayıpsız bir şekilde sürdürdü.