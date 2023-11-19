Aliağa FK, Mardin 1969 Spor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Aliağa FK, evinde Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti. Ahmet Uzun ve Mehmet Fuat'ın golleriyle galip gelen Aliağa FK, liderliğini kayıpsız bir şekilde sürdürdü.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Aliağa FK, evinde Mardin 1969 Spor engelini de aştı: 2-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 68'inci dakikasında Ahmet Uzun attığı golle Aliağa FK'yı öne geçirdi: 1-0. Maçın 87'nci dakikasında Mehmet Fuat, takımını rahatlattı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Aliaga FK 3 puanı hanesine yazdırıp liderliğini kayıpsız bir şekilde sürdürdü. Aliağa FK 29 puana yükselirken, Mardin temsilcisi 11 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor