Aliağa FK, Manisa FK'dan stoper Kadir Kurt'u transfer etti

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa FK, Manisa FK'dan 24 yaşındaki stoper Kadir Kurt'u kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağa FK, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi kadrosuna bir takviye daha yaptı ve Manisa FK'dan 24 yaşındaki stoper Kadir Kurt'u kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "24 yaşındaki stoper oyuncumuz Kadir Kurt'un Manisa FK'dan Aliağamıza transferi gerçekleşmiştir. İmza töreni Aliağa FK Futbol Şube Sorumlumuz Turgay Mete'nin katılımıyla tamamlanmıştır. Oyuncumuza başarılar diliyor, Aliağamıza hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR