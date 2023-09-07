Aliağa FK, Kepezspor maçında taraftar desteğinden yoksun kalacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk haftasında cumartesi günü Kepezspor'u ağırlayacak ligin yeni ekibi Aliağa FK, ilk maçında taraftar desteğinden yoksun kalacak. Aliağalı taraftarlar, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den sarkan ceza nedeniyle ilk hafta takımlarına tribünden destek veremeyecek. Sarı-siyahlı kulüp, "TFF tarafından verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezası geçtiğimiz sezondan verilmiştir. Kulübümüze tebliğ edilen bu yazı neticesinde 9 Eylül Cumartesi günü saat 16.30 Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Kepezspor maçına taraftarlarımız alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor