Aliağa FK, Isparta 32 Spor Deplasmanında
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, sezon öncesi bahis soruşturması gölgesinde Isparta 32 Spor'la karşılaşacak. Takımın birçok oyuncusu hak mahrumiyeti cezası aldı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Futbol Federasyonu'nun profesyonel liglerde başlattığı bahis soruşturması öncesi çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet alıp zirve yarışına ortak olan Aliağa FK, sezona verilen 2 haftalık ara sonrası yarın Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak. Isparta Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Her takımdan birçok oyuncunun bahis cezası aldığı grupta 25 puanla ikinci sırada yer alan Aliağa'da 8 oyuncu hak mahrumiyetiyle cezalandırılmıştı. Sarı-siyahlı ekipte Kubilay Anteplioğlu, Sergen Piçinciol, Muammer Sarıkaya ve Mehmet Uysal en alt sınır olan 45 gün, Eray Akar 3 ay, Kadir Kurt 6 ay, Hakan Demir 9 ay, İbrahim Yılmaz ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı.

