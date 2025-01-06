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Aliağa FK, İki Yeni Transferle Gücüne Güç Katıyor

Aliağa FK, İki Yeni Transferle Gücüne Güç Katıyor
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TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, Çayeli Spor'dan Mert Altınöz ve Boluspor'dan Kerem Paykoç'u kadrosuna dahil etti. Kulüp, her iki oyuncuya da hoş geldin diyerek başarılı bir sezon geçirmelerini diledi.

Aliağa FK, Çayeli Spor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Altınöz ile Boluspor'dan savunma oyuncusu Kerem Paykoç'u kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aliağa FK, ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, iki transfer hamlesi birden yaparak son olarak Çayeli Spor forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Altınöz ile Boluspor'dan 21 yaşındaki defans oyuncusu Kerem Paykoç'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında, orta saha oyuncusu Mert Altınöz ile defans oyuncusu Kerem Paykoç'u kadrosuna kattı. Mert Altınöz ile Kerem Paykoç'a hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Emirhan Karagülle ve Doğukan Nelik'le yollarını ayırdığını açıklamıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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