Aliağa FK Koray Kılınç'la imzaladı

Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışına hazırlanan Aliağa FK, Mardin 1969 Spor ile yapacağı maç öncesi forvet Koray Kılınç ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek Aliağa FK, forvet Koray Kılınç'la sözleşme imzaladı. Son olarak 1'inci Lig ekibi Erzurumspor FK formasını terleten Koray'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 senelik sözleşme imzalandı. Trabzonspor'da profesyonelliğe adım atan 25 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor, Sarıyerspor, Bodrum FK, Keçiörengücü ve Sakaryaspor'da da top koşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
