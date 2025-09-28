Haberler

Aliağa FK Deplasmanda Somaspor'u 3-0 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, henüz galibiyetle tanışamayan Somaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek sezonun ikinci galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Aliağa FK, henüz galibiyetle tanışamayan Somaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Aliağa FK takımı 11'inci dakikada Mertcan Açıkgöz'ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Aliağa FK, 64'üncü dakikada İbrahim Yılmaz'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Sarı-siyahlılar 67'nci dakikada yine Mertcan Açıkgöz'le gol buldu, skor 3-0 oldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, İzmir ekibi, deplasmanda bu sezon ilk kez kazandı ve 12 puana yükseldi. Somaspor ise 6'ncı maçında 5'inci yenilgisini alarak 1 puanla alt sıralarda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.