Aliağa FK'dan Moral Dolu Galibiyet

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bornova 1877 takımını 6-0 yenerek tur atladı ve ligdeki kaybını telafi etti. Teknik Direktör Polat Çetin, galibiyetin ardından lig maçlarına odaklandıklarını belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer İzmir temsilcisi Bornova 1877 takımını deplasmanda 6-0 yenerek hem tur atladı hem de moral buldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakibine gol yağdıran sarı-siyahlılar yoluna devam etti. Geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi de telafi eden Aliağa FK, hafta sonunda evinde oynayacağı Ankara Demirspor maçına odaklandı. Teknik Direktör Polat Çetin, kupa galibiyetinin ardından ligde de kazanıp çıkışlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
