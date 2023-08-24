Aliağa FK, Bursa Yıldırım Spor'u 1-0 mağlup etti

Aliağa FK, hazırlık maçında Bursa Yıldırım Spor'u 1-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Yeni sezon öncesi iyi bir performans sergileyen Aliağa FK, TFF 3. Lig'e hazır olduğunu gösterdi.

Hazırlık maçında Bursa Yıldırım Spor ile karşılaşan Aliağa FK, müsabakayı 1-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 3. Lig ekibi Aliağa FK, bir başka TFF 3. Lig ekibi Bursa Yıldırım Spor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki takımın da kontrollü oynadığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının 85. dakikasında ise sahneye çıkan Berkay Görmez'in golüyle Aliağa FK, rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca müsabaka Aliağa FK'nın galibiyetiyle tamamlandı.

Öte yandan Aliağa FK, 9 Eylül'de başlayacak olan TFF 3. Lig 1. Grup ilk maçında Kepez Belediyespor'u konuk edecek. - İZMİR