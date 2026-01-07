Haberler

Aliağa FK'da Burak Süleyman imzayı attı
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, Manisa FK'dan transfer ettiği Burak Süleyman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli futbolcu, kulübünün hedefleri doğrultusunda şampiyonluk için mücadele edeceğini söyledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Aliağa FK'nın ara transfer döneminde 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'dan renklerine bağladığı hücum oyuncusu Burak Süleyman resmi imzayı attı. Kariyerinde 3 şampiyonluk bulunan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Burak Süleyman kariyerinde Gölcükspor, Kocaelispor, Göztepe, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Pendikspor ve Çorum FK formalarını da giydi.

Aliağa Futbol Kulübü'ne geldiği için sevinçli olduğunu söyleyen Burak, "Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Takımımıza vereceğim katkıyla sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
